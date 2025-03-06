Синоптики Украинского гидрометцентра дали детальный прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 7 марта 2025 года.

В пятницу, 7 марта 2025 года, прогноз погоды в Киеве и Киевской области будет определять господство теплой воздушной массы, сообщает Политека.

По данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 7 марта обещает солнечную погоду с небольшой облачностью, без осадков.

Ветер 7 марта уже успокоится. В Киеве и Киевской области 7 марта ожидается западный ветер скоростью 7-12 м/с, пишет Политека.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 7 марта.

Температура воздуха в Киеве ночью 7 марта составит +5+7 градусов, а днем ​​поднимется до +14+16. В Киевской области температура будет колебаться от +2+7 тепла ночью до +12+17 градусов днем.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что с пятницы, 7 марта, в Украине наконец-то ослабнет ветер. В субботу и воскресенье ветер также не будет донимать украинцев.

7 марта температура воздуха днем ​​поднимется до +15 градусов, а 8 и 9 марта будет немного свежее – примерно +10+12 градусов тепла. При этом ближайшего похолодания украинцам следует ожидать где-то с 14 марта.

В Укргидрометцентре также сделали важное предупреждение для любителей горного отдыха: 7 марта 2025 из-за интенсивной оттепели ожидается значительная снеговластная опасность на высокогорье Ивано-Франковской области. Объявлен третий уровень опасности.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 7 марта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.