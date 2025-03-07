Ей позвонили по телефону неизвестные, которые представились сотрудниками Киевстар и сообщили, что ее мобильный номер Киевстар больше не будет работать.

Женщина обратилась в суд с требованием вернуть средства, утраченные с ее карты на сумму 46 636 гривен, после того, как она получила звонок из Киевстара, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в судебном решении.

25 ноября 2022 года ей позвонили по телефону неизвестные, которые представились сотрудниками Киевстар и сообщили, что ее мобильный номер Киевстар больше не будет работать и что необходимо заменить карточку, для чего нужно набрать определенную комбинацию цифр.

После выполнения указанных действий, ей сообщили, что карта временно заблокирована, и номер был отключен. На следующий день, обратившись в офис Киевстар, женщина получила новую карточку, но в приложении "Приват-24" обнаружила, что остаток на ее карте составляет всего 34 гривны, а со счета были списаны 46 636 гривен.

Далее, обратившись в ПриватБанк, женщина узнала, что на ее имя были открыты еще две карты, а также оформлены кредиты на сумму 29 999 гривен и 9 999 гривен. Она подала заявление в полицию, где было открыто уголовное производство. В связи с этим женщина просит суд обязать ПриватБанк восстановить утраченные средства на карточке, признать недействительными два договора "Оплата частями" на указанные суммы, а также прекратить все отчисления по кредитам.

В ответ представитель ПриватБанка отметил, что женщина сама передала свои конфиденциальные данные мошенникам по звонку якобы с Киевстар, что позволило им завладеть ее финансовой информацией из-за перевыпуска карты, таким образом, банк отказался удовлетворить иск.

Суд отказал женщине в удовлетворении, поскольку она способствовала незаконному использованию своей персональной информации. В частности, она самостоятельно передала посторонним лицам номер карты, CVV-код и финансовый номер телефона, что позволило мошенникам совершить все необходимые действия для открытия новой карты и инициирования платежных операций.

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