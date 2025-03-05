Члены семей погибших военнослужащих в Киеве имеют право на получение военной пенсии по потере кормильца.

Многие жители Киева, претендующие на пенсию , сейчас находятся за границей, что усложняет процесс оформления выплат, сообщает Politeka.net.

Как пишет юрист Вячеслав Кирда на портале "Юристи.UA", согласно украинскому законодательству заявление на получение военной пенсии по потере кормильца необходимо подавать лично в соответствующие органы соцзащиты по месту регистрации в Киеве.

Однако это становится проблемой для выехавших за пределы Украины, говорит юрист:

"Если вы находитесь за границей и не имеете возможности лично обратиться, попытайтесь оформить нотариально удостоверенную доверенность на адвоката или другое лицо, которое от Вашего имени подаст необходимые документы и получит удостоверение".

Такая доверенность позволяет представителю предоставить все необходимые документы, получить удостоверение члена семьи погибшего и оформить выплаты в Киеве.

Юрист подчеркнул, что очень важно в ситуации, когда вы находитесь за границей, то, что доверенность должна быть должным образом легализована или апостилирована в соответствии с требованиями международного права.

Ранее мы также писали , что в марте 2025 года произойдет масштабная индексация пенсий в Украине, это скажется на размере выплат для пенсионеров в Киеве.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, какой будет пенсия, если нет стажа: раскрыт размер выплат и как получить социальную помощь.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.