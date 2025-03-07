Срыв даже нескольких цветков может нанести непоправимый вред природе, за что наказывают штрафами.

Весна набирает обороты, и в разных уголках Киева уже появляются первые цветы, однако нужно помнить, что за срыв этих цветов могут выписать штраф, сообщает Politeka.net.

В связи с этим городские власти призывают жителей и гостей столицы воздержаться от покупки и срыва подснежников, подснежников и других редких растений, занесенных в Красную книгу Украины. Также там напоминают о штрафах.

Как сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, теплая мартовская погода способствует раннему цветению первоцветов.

Он объяснил, что срывание даже нескольких цветков может нанести непоправимый вред природе, поскольку уничтожает семена, которые могли бы дать новое поколение растений. С каждым годом их становится все меньше, и если не изменить ситуацию, они могут исчезнуть навсегда.

«Поэтому должны быть сознательными и прилагать усилия, чтобы редкие раннецветущие растения и дальше радовали своей красотой не только нас, но и последующие поколения», – подчеркнул он.

Большинство первоцветов редки и находятся под охраной закона, поэтому нарушителям выписывают штраф. За их продажу, покупку или срыв предусмотрен штраф в размере от 1 700 до 3 655 грн. Кроме штрафа, за каждый незаконно сорванный цветок придется заплатить компенсацию.

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