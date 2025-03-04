Правоохранители Киева напоминают правила безопасности на кризисе, которые необходимо строго соблюдать.

Укргидрометцентр предупреждает об опасности тонкого льда на водоемах Киева, сообщает Politeka.net .

Из-за повышения температуры на реках и водохранилищах может происходить постепенное уменьшение толщины льда, и лед уже не достаточно прочен для безопасного для выхода на него, информируют в Укргидрометцентре.

«Активно происходят процессы скрещивания льда, уменьшается толщина льда, обнаруживают промоины и трещины» , — отмечается в сообщении.

В связи с этим столичные правоохранители напоминают правила безопасности на кризисе, которых необходимо строго соблюдать:

Проверьте толщину льда с помощью заостренной палки или другого подобного предмета.

Не выходите на лед, если его толщина меньше 10 см.

Не собирайтесь на льду большими группами и не ходите по ним самостоятельно.

Не съезжайте на санях с крутых берегов на лед.

Не разжигайте костер на льду.

Избегайте ходить у берегов, где могут образовывать промоины, трещины и разрывы льда.

Детям категорически запрещено выходить на лед без взрослых.

Важно помнить: если возникла чрезвычайная ситуация в кризисе, обращайтесь по телефонным номерам 101 или 102.

В течение последнего месяца в Киеве были зафиксированы случаи, когда три человека провалились под лед и были спасены, однако еще три человека утонули из-за опасного леда.

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