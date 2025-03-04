Укргидрометцентр предупреждает об опасности тонкого льда на водоемах Киева, сообщает Politeka.net .
Из-за повышения температуры на реках и водохранилищах может происходить постепенное уменьшение толщины льда, и лед уже не достаточно прочен для безопасного для выхода на него, информируют в Укргидрометцентре.
«Активно происходят процессы скрещивания льда, уменьшается толщина льда, обнаруживают промоины и трещины» , — отмечается в сообщении.
В связи с этим столичные правоохранители напоминают правила безопасности на кризисе, которых необходимо строго соблюдать:
Проверьте толщину льда с помощью заостренной палки или другого подобного предмета.
Не выходите на лед, если его толщина меньше 10 см.
Не собирайтесь на льду большими группами и не ходите по ним самостоятельно.
Не съезжайте на санях с крутых берегов на лед.
Не разжигайте костер на льду.
Избегайте ходить у берегов, где могут образовывать промоины, трещины и разрывы льда.
Детям категорически запрещено выходить на лед без взрослых.
Важно помнить: если возникла чрезвычайная ситуация в кризисе, обращайтесь по телефонным номерам 101 или 102.
В течение последнего месяца в Киеве были зафиксированы случаи, когда три человека провалились под лед и были спасены, однако еще три человека утонули из-за опасного леда.
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