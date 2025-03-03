Погода в Киеве и Киевской области 4 марта порадует украинцев - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко поделились подробными прогнозами.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на вторник, 4 марта 2025, уже обещает первое весеннее потепление, сообщает Политека.

По данным Укргидрометцента, 4 марта в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. При этом будет ощутимый ветер – от 5-10 м/с ночью до 7-12 м/с днем.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области 4 марта.

Температура воздуха в Киеве и Киевской области 4 марта будет составлять примерно от 0 до +2 градусов ночью и +6+8 днем, сообщает Политека.

Синоптик Наталья Диденко также поделилась прогнозом погоды в Киеве и Киевской области 4 марта. У себя в Telegram-канале синоптик рассказала, что 4 марта 2025 года по всей Украине ожидается сухая погода без осадков.

На большинстве территорий Украины температура воздуха днем ​​4 марта 2025 составит +3+8 градусов тепла, на Западе несколько теплее – до +7+12 градусов, а на Востоке прохладнее – +2+5 градусов.

Важно: 4 марта по Украине прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области тоже сильный ветер, поэтому синоптик советует в этот день не задерживаться под большими деревьями.

Наталья Диденко добавила, что 4 марта температура в Киеве составит +8 градусов, и уже с 5 марта начнется активное весеннее потепление.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области 4 марта.

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