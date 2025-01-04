Согласно новым требованиям, для того чтобы получить разрешение на пересечение государственной границы, мужчины должны предоставить: справку от командира воинской части и военно-учетный документ.

Кабинет Министров Украины принял новые правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые служили по контракту в Вооруженных силах Украины.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно новым требованиям, для того чтобы получить разрешение на пересечение государственной границы, мужчины этой категории должны предоставить: справку от командира воинской части или руководителя подразделения разведывательного органа Минобороны Украины, подтверждающего факт службы по контракту, а также военно-учетный документ.

Напомним, что после начала полномасштабной войны, учитывая мобилизацию и необходимость защиты страны, в Украине установлены ограничения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, предусмотренных законом. Граница остается открытой для женщин, детей, лиц с инвалидностью и других категорий, не подлежащих призыву. Въезд гуманитарной помощи и международной поддержки организован в условиях особого режима.



Ранее Politeka также писала , что Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №12353 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации».

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