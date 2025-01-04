По последним данным ПФУ, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн. человек.

Пенсионный фонд Украины в 2024 году направил на выплату пенсий 736,4 млрд. гривен, что на 9,6% больше, чем в 2023 году (плюс 64,4 млрд. гривен).

Об этом сообщила прессслужба ПФУ.

Согласно оперативным данным ПФУ, на жилищные субсидии и льготы выделено 39,4 млрд гривен, что на 12% больше, чем в прошлом году (35,2 млрд гривен). Кроме того, на страховые выплаты направлено 33,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд – на оплату больничных.

Финансирование пенсионных выплат в январе 2024 года начнется 2 января.

Как сообщает ПФУ, на ноябрь 2024 года в Украине насчитывалось 10,353 млн. пенсионеров, что на 164 тысячи меньше, чем в начале года. Средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 852 гривны, что на 4671 гривну больше (8,7%) по сравнению с началом года.

Однако, несмотря на рост пенсий, годовая инфляция в Украине в сентябре 2024 г. ускорилась до 8,6%, что фактически приостановило рост реальных доходов пенсионеров. 10%.

Украинские власти также заявили МВФ о намерениях провести пенсионную реформу, основным механизмом повышения пенсий будет их индексация. В Украине ежегодная индексация пенсий проводится 1 марта, с учетом уровня инфляции и роста зарплат за последние два года, что является главным способом повышения пенсий на сегодняшний день.

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