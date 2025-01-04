Существуют риски для курса доллара из-за проблем с финансированием на предстоящий 2026 год.

В 2025 году Национальный банк Украины будет продолжать политику управляемой гибкости валютного курса, предусматривающую сглаживание резких колебаний.

Как говорит аналитик Андрей Шевчишин, перспективы 2026 вызывают гораздо больше вопросов, особенно относительно финансовой поддержки Украины, которая является ключевым фактором стабильности курса гривны.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, в 2025 году риск устойчивого дефицита платежного баланса снижается благодаря достаточному финансированию. В то же время в 2026 году могут возникнуть серьезные вызовы из-за неопределенности с привлечением средств, которые критически важны как для условий войны, так и для восстановления страны.

Прогнозируемый дефицит валютной выручки в 2025 году может стать одним из факторов давления на гривну уже в 2026 году.

Кроме того, курс национальной валюты может оказаться под влиянием других важных факторов, среди которых:

Необходимость стимулирования экспорта. Для повышения конкурентоспособности украинских товаров может потребоваться ослабление валютного курса.

Для повышения конкурентоспособности украинских товаров может потребоваться ослабление валютного курса. Повышение тарифов государственных монополий. Такие компании, как "Укрэнерго" и "Укрзализныця", могут усложнить положение некоторых отраслей экономики, снижая их конкурентоспособность.

Такие компании, как "Укрэнерго" и "Укрзализныця", могут усложнить положение некоторых отраслей экономики, снижая их конкурентоспособность. Нехватка внутреннего производства. Значительный объем потребностей придется покрывать импортом, что создает дополнительный спрос на иностранную валюту.

Топливная зависимость. Украина остается сильно зависимой от импорта горючего, что влияет на валютный рынок.

Украина остается сильно зависимой от импорта горючего, что влияет на валютный рынок. Либерализация валютного рынка Переход к более свободной модели курсообразования и снятию валютных ограничений является необходимым для этапа восстановления.

В результате, 2026 год может стать периодом серьезных экономических испытаний, в частности, из-за неопределенности с внешним финансированием и структурными изменениями в экономике.

Источник: 24Канал.

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