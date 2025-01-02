Офис Генерального прокурора не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидностей 67 прокурорами Хмельницкой прокуратуры.

Эту информацию сообщил Центр противодействия коррупции, ссылаясь на ответ ОГП на их запрос.

Согласно результатам служебного расследования, 9 декабря 2024 года было составлено заключение, которое 13 декабря утвердило исполняющий обязанности Генерального прокурора.

В заключении указано, что из-за ограниченности средств служебного расследования невозможно объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в СМИ информацию о возможном злоупотреблении прокурорами своими служебными полномочиями для получения инвалидности без проведения процессуальных действий и принятия решений в рамках уголовного производства.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщал об увольнении пяти прокуроров за злоупотребление в процессе получения инвалидности и устранении семи других административных должностей, однако не уточнил, касалась ли эта ситуация хмельницких прокуроров.

В Генпрокуратуре также добавили, что по запросу Государственного бюро расследований, которое проводит уголовное производство по этому вопросу, были направлены результаты служебного расследования.

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