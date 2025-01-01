Обвиняемый также сообщил, что видеозаписи с камеры наблюдения магазина не имеют отношения к нему.

Во Львове уроженец Закарпатской области, который уже имел судимость , похитил бутылку водки и колбасу из местного магазина.

Франковский районный суд города признал его виновным и назначил наказание в форме шести лет и восьми месяцев лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах суда, инцидент произошел в августе 2023 года в магазине "Близенько". Мужчина похитил бутылку водки "Гетман" стоимостью 113 гривен и колбасу "Забияка Салями Финская" стоимостью 29 гривен. Общая сумма ущерба составила 142 гривны.

Вора заметили на выходе из магазина, и один из работников остановил его. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину отрицал.

Противоречивые заявления обвиняемого

Мужчина настаивал, что во время инцидента находился на остановке общественного транспорта, где его якобы задержали двое неизвестных. Он утверждал, что эти люди вызвали полицию, впоследствии заставившую его подписать протокол задержания.

Обвиняемый также сообщил, что видеозаписи с камеры наблюдения магазина не имеют отношения к нему. Он указал, что лицо на записи одето также иначе, чем он в день инцидента, и предположил, что задержание могло быть связано с его статусом приезжего.

Кроме того, этот мужчина обвинял стражей порядка в применении физической силы и фальсификации доказательств. Он также пожаловался на нарушение своего права на защиту после того, как во время содержания ему не предоставили адвоката.

Вердикт суда

Суд учел все обстоятельства дела и признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание – шесть лет и восемь месяцев лишения свободы.

Дело рассматривалось с учетом предварительных судимостей обвиняемого, что повлияло на строгость приговора.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.