В 2025 году в Украине планируется провести пенсионную реформу, которая может включать постепенную отмену пенсий по инвалидности, за исключением бессрочной инвалидности.

Реформа пенсионной системы предусмотрена Законом Украины о государственном бюджете на 2025 год.

Реформа предполагает не только повышение справедливости и достаточности пенсий, но и постепенную отмену пенсий по инвалидности. Однако важно уточнить: изменения не будут касаться тех лиц, у которых инвалидность установлена ​​бессрочно.

В новом варианте пенсионной системы может быть снят раздел, регулирующий выплаты по инвалидности. Его, вероятно, заменит система страховых выплат для лиц с устойчивой утратой трудоспособности. Однако, по предварительной информации, эти изменения могут быть введены постепенно и на переходный период законодатели сохранят отдельные положения о пенсиях по инвалидности.

Напомним, что на сегодняшний день размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и страхового стажа. Так, для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% от пенсии по возрасту, для II группы – 90% от пенсии по возрасту. В частности: минимальная пенсия для граждан с инвалидностью I группы – 2760 гривен; для неработающих лиц с инвалидностью II группы – 2520 гривен; для работающих лиц с инвалидностью II группы – 2093 гривны.

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