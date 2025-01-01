Кабинет Министров Украины предложил процедуру получения стипендий для ветеранов, желающих завести собственное дело.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава "Ощадбанка" Сергей Наумов. Он подчеркнул, что банк предоставляет различные условия сотрудничества для ветеранов, зависящих от размера гранта.

Согласно новым правилам, если ветеран или член его семьи выплатят налоги на сумму полученного гранта в течение трех, пяти или полугода, они должны подать заявку на получение гранта.

Какие суммы грантов доступны для ветеранов?

До 250 тысяч гривен

эту сумму могут получить как ветераны, так и члены семьи. Главное условие – создание одного рабочего места после получения финансирования.

Грант до 500 тысяч гривен

предоставляется ветеранам и их семьям при создании двух рабочих мест.

До 1 миллиона гривен

Эта сумма предоставляется ветеранам, которые зарегистрировали физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) и работают не менее года. Программа охватывает 70% стоимости бизнес-проекта, а получатель гранта должен обеспечить создание четырех рабочих мест.

Также Politeka писала о том, что украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на ряд льгот, гарантированных государством.

Эти льготы помогают гражданам с инвалидностью интегрироваться в социальную и экономическую жизнь.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.