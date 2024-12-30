На двойную пенсию могут претендовать определенные категории лиц в Украине – поэтому стоит знать все нюансы.

Согласно украинскому законодательству некоторые категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Однако по последним данным Департамента социальной защиты населения, с 2025 года это право будет значительно ограничено.

На двойную пенсию могут претендовать некоторые категории лиц, в частности:

Люди с инвалидностью, получающие пенсию по возрасту и дополнительную выплату из-за потери трудоспособности.

Лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, и, кроме основной пенсии, имеют право на пенсию по потере кормильца.

Согласно действующему законодательству, пенсии для лиц с инвалидностью в 2025 году будут определяться на основе фиксированного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 гривну. Размеры пенсий для разных групп инвалидности будут такими:

Для инвалидов I группы – 100% прожиточного минимума (2361 грн).

Для инвалидов II группы – 80% прожиточного минимума.

Для инвалидов III группы – 60% прожиточного минимума.

Для детей-инвалидов до 18 лет – 70% прожиточного минимума.

Эти суммы являются базовыми и могут быть увеличены при наличии оснований для повышения пенсии.

Ключевым условием для назначения пенсии по инвалидности является соответствующий страховой стаж, который зависит от группы инвалидности и возраста лица. Для инвалидов I и II групп необходимо от 1 до 10 лет страхового стажа, а для инвалидов III группы – от 1 до 14 лет. Точные требования к страховому стажу определяет Пенсионный фонд Украины.

Для получения подробной информации о праве на двойные пенсионные выплаты следует обратиться в Пенсионный фонд или органы социальной защиты. Специалисты помогут проверить наличие необходимого страхового стажа, выяснить, отвечает ли лицо требованиям для получения пенсии по возрасту или инвалидности, а также определят возможность получения дополнительных выплат.

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