В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №12358, предлагающий изменения в Закон Украины "О защите прав потребителей".

Согласно основным положениям документа цены на продукты должны указываться за единицу измерения: килограмм, литр, метр или кубический метр, если товар продается в меньшей упаковке. Конечная цена должна включать НДС и другие налоги.

Законопроект инициирован группой народных депутатов. В пояснительной записке отмечается, что украинское законодательство не требует обязательного указания цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность сравнивать цены и делать сознательный выбор. Целью законопроекта является повышение прозрачности ценообразования и упрощение сравнения цен на товары разных объемов, весов и размеров.

В частности, законопроект предполагает изменения в статью 15 Закона о защите прав потребителей, которая предусматривает право потребителей на получение достоверной, доступной и своевременной информации о продукции для компетентного выбора. Информация должна предоставляться потребителю для покупки товара или заказа услуги.

Если документ будет принят, продавцы обязаны указывать на ценниках две цены: одну за единицу измерения (1 кг/л и т.п.), другую — за конкретный вес или объем товара, указанный на упаковке. При этом не будет запрещено продавать товары. упаковках менее 1 кг или 1 л – например, молоко может быть в бутылках на 0,85 л, но на ценнике должны быть указаны цена за 0,85 л и за 1 л.

Законопроект также предусматривает, что цена за единицу продукции не может быть написана меньшим шрифтом, чем цена товара, а цена за единицу может быть указана меньше, но не менее половины объема основной цены.

Основной целью этого законопроекта является борьба со шринкфляцией - скрытым повышением цен путем уменьшения размера или количества товара при сохранении цены. Например, вес шоколадных батончиков может уменьшаться со 100 г до 80 г, объем бутылок с молочными продуктами или растительным маслом — с 1 л до 900 мл или 780 мл, а количество единиц товара в упаковке может быть снижено (например, зубочисток с 200 до 150) .

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