Основными факторами девальвации явились дефицит платежного баланса, рост спроса на валюту, а также влияние мобилизационных решений и переговоров по реструктуризации долга.

Несмотря на оптимистичные прогнозы курса валют на 2025 год, ситуация в 2026-м выглядит менее определенной для украинского валютного рынка.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что ждет гривну в 2025 году и почему основная угроза – в 2026-м.

Он уверен, что в 2025 году у Украины будет значительно лучшее финансовое положение по сравнению с предыдущим годом. Основными источниками поступлений станут 50 млрд долларов от замороженных российских активов, а также 38 млрд долларов финансирования от ЕС, МВФ и Всемирного банка. В частности, Всемирный банк уже зарезервировал 20 миллиардов долларов для поддержки Украины.

Как пояснил Шевчишин, это снижает риск дефицита платежного баланса. Благодаря полученным резервам, государство сможет покрывать внутренние потребности и корректировать экономические дисбалансы.

Однако, несмотря на оптимистические прогнозы на 2025 год, ситуация в 2026-м выглядит менее определенной.

«Финансирование для поддержки экономики и восстановления страны остается под большим вопросом. Собственных ресурсов для этих целей у Украины нет, а рассчитывать на репарации или контрибуции в условиях продолжающейся войны пока нереально», - пояснил эксперт.

Ожидание валютного дефицита в 2026 году уже сейчас создает дополнительное давление на гривну. В то же время внешнеторговый баланс будет оставаться отрицательным, как и в 2024 году. Для стимулирования экспорта необходимы конкурентные преимущества, такие как снижение валютного курса. К сожалению, повышение тарифов государственных монополий (например, «Укрэнерго» и «Укрзализныци») лишь усугубляет ситуацию для отдельных отраслей, в частности, металлургии, логистики и производства стройматериалов.

Из-за низкого внутреннего производства придется покрывать потребности импортом. Это станет необходимым не только для восстановления инфраструктуры, но и удовлетворения растущих потребностей населения. Тотальная зависимость Украины от импорта топлива также остается существенным вызовом.

На курс гривни также влияет разница в уровнях инфляции между Украиной и США. В частности, ожидается, что в 2025 году гривна потеряет 9% покупательной способности, тогда как доллар только 2,5%. Это означает, что гривна естественно ослабнет на 7,5% по отношению к доллару, что соответствует прогнозируемому курсу в районе 45 гривен за доллар.

В случае учета всех накопившихся дисбалансов и отсутствия жесткого контроля Национального банка Украины, курс гривны в 2025 году мог бы составить 47,2–52,8 гривен за доллар. Однако базовый сценарий предусматривает активные действия НБУ по сдерживанию чрезмерного ослабления гривны в рамках политики «управляемой гибкости».

Источник: 24 Канал.

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