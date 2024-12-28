Некоторые с одобрением отзываются о работе головы, однако другие жалуются на нерешенные проблемы в селе.

Сельский голова Подгаец, села близ Луцка, оказался в центре внимания из-за подозрения в незаконном обогащении.

Через четыре года, по подсчетам следователей, его расходы значительно превысили официальные доходы.

Департамент стратегических расследований установил, что Юрий Семенюк, глава сельсовета, вместе с родственниками оформил 40 активов стоимостью 55 миллионов гривен. Эти активы включают в себя недвижимость, транспортные средства, торговые помещения и земельные участки.

В то же время официальный доход самого должностного лица и его семьи за этот период составил всего 16,5 миллиона гривен. Таким образом, разница между заработанным и приобретенным имуществом превышает 38 миллионов гривен.

Накануне в кабинетах сельсовета прошли обыски. По словам секретаря совета Ольги Овсеюк, изъятие техники уже проводилось раньше, а сейчас работа сельсовета продолжается в обычном режиме.

Следователи также отмечают, что имущество было зарегистрировано на супругу Семенюка, ее сестру, дочь, внуку и других родственников.

Юрий Семенюк отрицает обвинения, называя их "мыльным пузырем". По его словам, имущество, оформленное на родственников, является их собственностью, а не результатом незаконной деятельности. Он также отмечает, что большая часть активов сдается в аренду.

"Мыльный пузырь. Все сдано в аренду, там все хорошо написано, там не к чему уцепиться. Наш дом построен в 89 году. По версии этих людей из следствия, то все мои родственники, ближние, дальние, бог знает какие — я их езжу. кормлю и переписываю на них дома и машины, они сами не к чему не способны, бредятина просто на том и все» — заявил Семенюк по телефону, добавив, что следует в суд в Киеве.

Мнения местных жителей разделились. Некоторые с одобрением отзываются о работе головы, однако другие жалуются на нерешенные проблемы в селе. К примеру, местная жительница Оксана сетует на аварийную площадку напротив сельсовета, который несколько раз переводили, тратя немалые средства.

Ответ был от сельского совета, что не переживайте и то снимем. Вы спросите сколько раз переложилась эта брусчатка. Она ложилась зимой в лужи, в лужи снималась и дальше снова ложилась. Три раза как минимум перекладывалась. Сколько денег отмылось? - говорит женщина.

Правоохранители заявляют, что у них есть достаточно доказательств для подтверждения незаконного обогащения. Если вину председателя докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: ТСН.

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