Военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур по новому закону остается на уровне 1,5%.

Согласно новому законодательству, повышение налога для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) переносится на 1 января 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, вводит изменения по военному сбору для физических лиц-предпринимателей и граждан.

Так, для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, которая будет установлена ​​в начале 2025 года (8000 грн). Это означает, что военный сбор для ФЛП этих групп составляет 800 грн в месяц.

Для плательщиков единого налога третьей группы (юридических лиц и ФЛП) военный сбор будет начисляться в размере 1% от оборота, а первые платежи производятся по итогам первого квартала 2025 года.

Что касается физических лиц, Минфин сообщил, что не будут платить военный сбор "задним числом" физические лица. Все доходы, декларируемые гражданами за 2024 год, будут обложены военным сбором по ставке 1,5%. Однако доходы от сделок с имуществом, а также стоимость унаследованного или полученного в подарок имущества облагаются налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года.

С 1 января 2025 г. ставка военного сбора для всех других доходов физических лиц, таких как зарплата, аренда, выигрыши или депозитные начисления, увеличивается до 5%.

Отмечено, что учитывать военный сбор не нужно для доходов в виде социальных выплат, пенсий, стипендий, а также для обязательств внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые не облагаются налогом ни НДФЛ, ни военным сбором.

Военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур по новому закону остается на уровне 1,5%.

Закон, вводящий эти изменения, вступил в силу 1 декабря 2024 года. Основной его новостью стало повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.