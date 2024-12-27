Война России против Украины не обошла стороной представителей шоубиза, стало известно, кто из известных актеров погиб на фронте.

Много известных украинских актеров погибли на фронте за время полномасштабной войны.

Среди защитников нашей страны от захватчиков, есть немало знаменитостей, к сожалению, жизнь многих унесла российская агрессия, среди них:

Сергей Шкварченко, который до начала полномасштабного вторжения он был в составе ансамбля им. П. Вирского.

При жизни он получил звание Заслуженного артиста Украины, но война с Россией внесла коррективы в жизнь Сергея и в 2022 году он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. Жизнь артиста прервалась в декабре 2022 года во время минометного обстрела.

Актер и ведущий Паша Ли погиб в первые дни полномасштабной войны, 6 марта 2022 года. Он умер в результате обстрела российскими захватчиками, когда находился в гражданской машине.

В Ирпене, оборвалась жизнь Паши Ли, в городе в честь актера установили стелу.

Алексея Хильского не стало во время выполнения одной из боевых задач. Актер был на службе в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск на должности главного сержанта взвода разведроты.

Участвовал в наступательных операциях в Херсоне и стоял на обороне Бахмута и Соледара. Последнее полученное ранение, к сожалению, оказалось смертельным.

Василий Кухарский встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны.

В сентябре прошлого года Василий получил серьезные ранения в результате тяжелых боевых действий на фронте. К сожалению, жизнь актера оборвалась 7 декабря в столичной больнице.

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