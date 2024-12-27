Много известных украинских актеров погибли на фронте за время полномасштабной войны.
Среди защитников нашей страны от захватчиков, есть немало знаменитостей, к сожалению, жизнь многих унесла российская агрессия, среди них:
Сергей Шкварченко, который до начала полномасштабного вторжения он был в составе ансамбля им. П. Вирского.
При жизни он получил звание Заслуженного артиста Украины, но война с Россией внесла коррективы в жизнь Сергея и в 2022 году он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. Жизнь артиста прервалась в декабре 2022 года во время минометного обстрела.
Актер и ведущий Паша Ли погиб в первые дни полномасштабной войны, 6 марта 2022 года. Он умер в результате обстрела российскими захватчиками, когда находился в гражданской машине.
В Ирпене, оборвалась жизнь Паши Ли, в городе в честь актера установили стелу.
Алексея Хильского не стало во время выполнения одной из боевых задач. Актер был на службе в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск на должности главного сержанта взвода разведроты.
Участвовал в наступательных операциях в Херсоне и стоял на обороне Бахмута и Соледара. Последнее полученное ранение, к сожалению, оказалось смертельным.
Василий Кухарский встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны.
В сентябре прошлого года Василий получил серьезные ранения в результате тяжелых боевых действий на фронте. К сожалению, жизнь актера оборвалась 7 декабря в столичной больнице.
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