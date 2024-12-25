С 2025 года Национальная налоговая администрация Польши предпринимает новые жесткие меры контроля за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес или осуществляющих денежные переводы.

Теперь нарушители налоговых норм могут столкнуться с блокированием счетов из-за подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает in Poland. Заместитель министра финансов Польши Збигнев Ставицкий подчеркнул, что цель усиленных проверок – борьба с мошенничеством и теневой экономикой. В последние годы в стране активизировались схемы с фиктивными счетами-фактурами и поддельными документами, повлекшие серьезные убытки государственному бюджету.

Особое внимание налоговые органы Польши будут уделять отраслям, где чаще всего фиксируются нарушения: строительные услуги активно используются фиктивные документы для уменьшения налоговых обязательств; нематериальные услуги — из-за сложностей верификации реальности услуг эта сфера уязвима к злоупотреблениям; ИТ-сектор — здесь часто встречаются теневые операции и поддельные документы.

Налоговые органы могут заблокировать счет при выявлении следующих нарушений: крупные транзакции без четко указанного назначения или из ненадежных источников; использование фиктивных счетов-фактур для уменьшения налоговой нагрузки; несвоевременное декларирование доходов или их сокрытие.

Украинцам, работающим или ведущим бизнес в Польше, следует уделить внимание прозрачности финансовых операций: вести детальный учет всех транзакций; своевременно уплачивать налоги и представлять отчетность; проверять поставщиков и партнеров на надежность; избегать теневых схем и сомнительных платежей. Также важно консультироваться со специалистами по налоговому законодательству Польши во избежание неприятных сюрпризов.

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