С 1 января 2025 года медицинские услуги в Украине будут платными, если у пациента нет направления от семейного или специализированного врача.
Такая смена была анонсирована экс-заместителем министра здравоохранения Наталией Лисневской.
По ее словам, многие пациенты обращаются в медицинские учреждения без необходимости, поэтому важно, чтобы человек получил направление от врача, который определит целесообразность процедуры. Направления можно будет получить в электронном виде, и бумажные варианты больше не потребуются.
Лисневская также отметила, что услуги, покрываемые программой медицинских гарантий, остаются бесплатными. Однако медицинские учреждения могут предоставлять дополнительные услуги за отдельную оплату, если они не входят в пакет гарантированных государством медицинских услуг.
Основной целью нововведения является обеспечение четкого понимания пациентами и медицинскими учреждениями, какие услуги бесплатны, а какие платные. Это также поможет избежать злоупотреблений, в частности, со стороны медицинских учреждений.
При этом отмечается, что первичная и экстренная медицинская помощь оказывается без направления.
- акушера-гинеколога;
- психиатра;
- нарколога;
- стоматолога;
- педиатра;
- фтизиатра;
- врача, наблюдающего за пациентом с хроническим заболеванием.
Медицинские учреждения будут обязаны размещать на своих вебсайтах и информационных стендах полный список платных услуг по их ценам, а также бесплатные услуги, предоставляемые по программе медицинских гарантий.
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