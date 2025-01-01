В правительстве убеждены, что это необходимый шаг для развития медучреждений и борьбы с неформальными платежами в системе здравоохранения.

С 1 января 2025 года медицинские услуги в Украине будут платными, если у пациента нет направления от семейного или специализированного врача.

Такая смена была анонсирована экс-заместителем министра здравоохранения Наталией Лисневской.

По ее словам, многие пациенты обращаются в медицинские учреждения без необходимости, поэтому важно, чтобы человек получил направление от врача, который определит целесообразность процедуры. Направления можно будет получить в электронном виде, и бумажные варианты больше не потребуются.

Лисневская также отметила, что услуги, покрываемые программой медицинских гарантий, остаются бесплатными. Однако медицинские учреждения могут предоставлять дополнительные услуги за отдельную оплату, если они не входят в пакет гарантированных государством медицинских услуг.

Основной целью нововведения является обеспечение четкого понимания пациентами и медицинскими учреждениями, какие услуги бесплатны, а какие платные. Это также поможет избежать злоупотреблений, в частности, со стороны медицинских учреждений.

При этом отмечается, что первичная и экстренная медицинская помощь оказывается без направления.

акушера-гинеколога;

психиатра;

нарколога;

стоматолога;

педиатра;

фтизиатра;

врача, наблюдающего за пациентом с хроническим заболеванием.

Медицинские учреждения будут обязаны размещать на своих вебсайтах и ​​информационных стендах полный список платных услуг по их ценам, а также бесплатные услуги, предоставляемые по программе медицинских гарантий.

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