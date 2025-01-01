К 2028 году требования к минимально необходимому количеству стажа изменятся и станет еще больше.

Для выхода на пенсию украинцам нужно достичь пенсионного возраста и набрать определенное количество страхового стажа - сейчас идти на заслуженный отдых можно в 60 лет.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, кто может выйти на пенсию в 2025 году и при каких условиях. С каждым годом требования по выходу на пенсию возрастают.

В Украине пенсионный возраст варьируется: 60, 63 и 65 лет. Для каждого из этих возрастных порогов существуют разные требования к минимальному количеству страхового стажа. Минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в 2025 году таковы:

в 60 лет – минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа.

До 2028 года требования к стажу будут изменяться: будет расти минимальное количество лет для ухода на пенсию в 60 и 63 года, тогда как для 65 лет требования будут оставаться неизменными.

Так, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь:

в 2026 году – минимум 33 года страхового стажа;

в 2027 году – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года требования будут выглядеть так:

в 2026 году – минимум 23 года страхового стажа;

в 2027 году – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 25 лет страхового стажа.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.