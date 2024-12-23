В 2025 году часть украинских пенсионеров столкнется с уменьшением пенсионных выплат, и это обусловлено нововведениями в рамках пенсионной реформы, которая коснется специальной пенсии.
Об этом идет речь в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год.
Почему уменьшаются пенсии?
Одним из основных изменений станет сокращение выплаты для получающих специальные пенсии. Пенсии уменьшаются для таких категорий:
бывшие и действующие судьи;
бывшие и действующие прокуроры;
бывшие и действующие работники силовых структур.
Что же меняется?
Уточняется, что пока неизвестно, как именно будет реализовано уменьшение выплаты. Кабинет Министров Украины должен разработать соответствующий законопроект и представить его в Верховную Раду до 1 июля 2025 года.
Как можно изменить спецпенсию?
Одним из ключевых изменений станет отмена привязки специальной пенсии к уровню заработной платы или денежному обеспечению. Вероятно, эти пенсии будут индексироваться по общим правилам, применяемым к другим категориям пенсий.
Также Politeka писала о том, что в Украине планируется масштабный перерасчет пенсий.
Индексация пенсий, которая происходит ежегодно в марте, зависит от темпов роста зарплат и инфляции. Однако, по новым правилам пенсии будет перечисляться по специальной формуле, что позволит избежать ситуации, когда выплаты со временем становятся менее актуальными.
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