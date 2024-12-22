Если же гражданин отказывается сделать это, дело может дойти до суда.

Уже в 2025 году часть граждан, получивших субсидии без законных оснований, может столкнуться с требованием вернуть эти средства.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Там объясняют, что переплата субсидии началась тогда, когда гражданин:

Не сообщил об изменениях, влияющих на размер субсидии в течение 30 дней.

Предоставил ложную информацию в заявлении или декларации, что привело к завышенному размеру субсидии.

Это может касаться данных о доходах, составе семьи, площади жилья или других материальных и бытовых условиях домохозяйства. Если во время проверки обнаружатся такие несоответствия, то выплата субсидий может прекратиться, а полученные излишне выплаты придется вернуть.

Как возвращают переплату?

В случае выявления переплат государство предлагает добровольно вернуть средства. Если же гражданин отказывается сделать это, дело может дойти до суда. Кроме того, при назначении субсидии на новый период долг может увеличиться до 20% от размера новой выплаты.

Кто может быть обязан вернуть субсидию в 2025 году?

Чтобы избежать возврата средств, важно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, в частности:

Состав семьи или количество зарегистрированных лиц.

Социальный статус или семейное положение.

Изменения в полученных или оплате жилищно-коммунальных услуг.

Имущественные изменения: приобретение недвижимости, автомобиля или дорогостоящих вещей.

Расходы, превышающие 50 тысяч гривен, или доходы более 25 прожиточных минимумов.

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