Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом торта, который для многих украинцев является вкусом детства.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить знаменитый торт с вишнями, который называют "Смерекова хата", "Зимняя вишня" или "Дрова под снегом".

Чтобы приготовить торт, для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сметана жирностью 20% – 200 г

сливочное масло 82,5% (мягкое) – 200 г

сахар – 70 г

мука – 400 г

разрыхлитель - 8 г

Для вишневой начинки нам понадобятся:

вишни – 900 г (без косточек)

сахар – 70 г

крахмал кукурузный – 50 г

Для крема "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал:

сметана 20% — 550 г

сахар – 180-200 г (по вкусу)

сливки 35% – 350 г

шоколад - 70 г

Вишни "Мастер Шеф" Владимир Ярославский размораживает, добавляет сахар с крахмалом, ставит на огонь, доводит до кипения и загущения, постоянно помешивая. Готовой начинке даем остыть.

Для теста сначала взбиваем сметану с маслом и сахаром. Далее добавляем муку, разрыхлитель и быстро замешиваем тесто.

Охлажденное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на пять частей, раскатывает каждую на пергаменте в пласт размерами примерно 28х23 см и каждый разрезает на три полоски.

На каждую полоску теста вдоль посередине выкладываем примерно по 60 г вишневой начинки, заворачиваем трубочку и выкладываем противень с пергаментом швом вниз. Так формируем все 15 трубочек и выпекаем их в разогретой до 210 градусов духовке примерно 15 минут. Готовым трубочкам даем остыть.

Чтобы приготовить крем, к сметане добавляем сахар и просто перемешиваем. Отдельно взбиваем сливки до стойкой пены и за три подхода добавляем к сметане.

Формируем торт, как на видео, и отправляем его в холод на ночь. После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский либо просто посыпает торт тертым шоколадом, либо растапливает его с добавлением 55 г сливок и поливает торт.

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