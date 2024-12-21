Белоцерковская окружная прокуратура направила в суд обвинение в отношении начальника отдела образования, подозреваемого в растрате бюджетных средств во время ремонта в одном из лицеев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, следствие выяснило, что отдел образования заключил договор с частным предприятием на капитальный ремонт пищеблока в лицее Белоцерковского района. Однако, согласно официальным документам, подрядчик указал объемы и стоимость работ, не соответствующих условиям договора.

Не проверив эти документы, руководитель отдела образования подписал акты выполненных работ, на основании которых на счет предприятия было безосновательно перечислено почти 250 тысяч гривен бюджетных средств.

Вспомним другие подобные случаи, Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении инженеру по технадзору и подрядчику, обвиняемым в служебной халатности и присвоении бюджетных средств во время ремонта тренировочной базы "Муниципальной охраны".

Также в Киевской области будут судить чиновника отдела образования одного из горсоветов и руководителя строительной компании, обвиняемых в растрате бюджетных средств при обустройстве укрытия. По данным правоохранителей, во время ремонта хранилища в детсаду было присвоено более 80 тыс. человек. грн.

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