Однако, как подчеркнул эксперт, у государства нет возможности сразу повысить пенсии на такую ​​сумму.

С 1 июля 2025 г. в Украине начнется пенсионная реформа, которая введет балльную систему начисления пенсий , а также правительство планирует ввести накопительную систему вместо традиционной.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал в программе «День.LIVE», что базовая пенсия составляет 30% от минимальной зарплаты, которая на сегодняшний день равна 1 800-1 900 грн. Кроме того, будет страховая часть, которая будет зависеть от количества скопленных баллов.

Коробкин отметил, что за 35 лет стажа и средней зарплаты пенсия сегодня составляет 2800 грн, а по новой системе она может увеличиться до 5300 грн.

Однако, как подчеркнул эксперт, у государства нет возможности сразу повысить пенсии на такую ​​сумму, поэтому реформа будет внедряться до 2030 года.

Что еще важно знать о реформе

Правительство предлагает для расчета пенсии учитывать не только доход, но и суммы страховых вкладов, а также возможность отмены потолка для солидарной пенсии.

Новая система также позволяет получить пенсию тем, у кого нет минимального страхового стажа, но есть высокая зарплата. Стоимость одного балла будет зависеть от средней зарплаты и размера взносов.

Также Politeka писала о том, что украинцам объяснили, кто имеет право на такую ​​сумму, кто имеет право на 100% компенсацию на больничном.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.