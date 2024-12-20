Для некоторых знаков Зодиака быть преданными в отношениях и дружбе так же просто, как не иметь интрижки.

Для других знаков Зодиака преданность означает защищать друзей, поддерживать друг друга во всех взлетах и ​​падениях, которые может предложить жизнь.

Вот знаки зодиака, которые являются самыми преданными партнерами и друзьями.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы не всегда лучшие в отношениях (их ревность часто берет над ними верх), но когда дело доходит до того, кто будет вам наиболее предан до самой смерти, это, безусловно, Скорпион.

Любят ли они вас или ненавидят, они в основном будут верны этой позиции навсегда. Скорпион будет защищать вас и будет верен вам, несмотря ни на что, и он будет ожидать того же взамен.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки — люди типа «езди или умри», особенно в отношениях. Как только они найдут людей, с которыми хотят быть, они будут всю свою жизнь преданы им.

Раки, в отличие от Скорпионов, не испытывают особых проблем с обязательствами. Конечно, они могут сплетничать или выплескивать эмоции за вашей спиной, чтобы избежать конфликта, но это не значит, что они любят вас меньше или что они менее преданы вашим отношениям.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы защищают своих партнеров и друзей так же, как они защищают себя, то есть очень яростно. Их близкие становятся продолжением их самих, и они часто оказываются в состоянии невыносимого расстройства, если с людьми, которых они любят, случается что-то плохое.

Лев будет на вашей стороне, несмотря ни на что, и будет яростно противостоять любому, кто когда-либо причинил вам зло.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы упрямы, и это особенно верно, когда дело касается людей, которых они любят. Они известны как один из знаков зодиака, которые являются самыми преданными партнерами, и они разборчивы в том, кого они любят и с кем проводят свое время.

Хотя порой они могут быть раздражительными и поверхностными, Телец полюбит вас, как только он вас полюбит, и будет любить вас всегда.

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