Победительница "Зважені та щасливі", популярная блогерка-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить вкуснейший салат в виде мандаринов для праздничного стола.
Звезда "Зважені та щасливі" предлагает приготовить диетическую версию этой закуски без добавления майонеза.
Для приготовления салата "Мандарины" победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 150 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- морковь – 3 шт. среднего размера
- соль, перец – по вкусу
Для соуса смешиваем до однородности следующие ингредиенты:
- натуральный йогурт – 50 г
- сметана – 50 г
- желток (вареного яйца) – 1 шт.
- горчица – капля
- соевый соус – 0,5 ч.л.
Куриное филе, яйца и морковь отвариваем до готовности. Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Морковь, яйца и сыр натираем на мелкой терке.
Победительница "Зважені та щасливі" смешивает филе, яйца, сыр, добавляет выжатый через пресс чеснок, заправляет соусом, солит, перчит и перемешивает до однородности. Из этого салата формируем шарики размером с мандарин.
На пищевую пленку выкладываем натертую морковь в форме круга, внутрь кладем шарик салата и заворачиваем пленку, чтобы морковь окутала салат со всех сторон и напоминала кожуру мандарина. Так же формируем остальные салаты-"мандаринки".
Готовые салатные мандаринки победительница "Зважені та щасливі" выкладывает на тарелку и украшает листочками зелени.
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