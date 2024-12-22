Звезда шоу "Зважені та щасливі" предложила рецепт вкусного и эффектного салата, который подойдет для любого праздничного стола, особенно рождественско-новогоднего.

Победительница "Зважені та щасливі", популярная блогерка-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить вкуснейший салат в виде мандаринов для праздничного стола.

Звезда "Зважені та щасливі" предлагает приготовить диетическую версию этой закуски без добавления майонеза.

Для приготовления салата "Мандарины" победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 150 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

морковь – 3 шт. среднего размера

соль, перец – по вкусу

Для соуса смешиваем до однородности следующие ингредиенты:

натуральный йогурт – 50 г

сметана – 50 г

желток (вареного яйца) – 1 шт.

горчица – капля

соевый соус – 0,5 ч.л.

Куриное филе, яйца и морковь отвариваем до готовности. Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Морковь, яйца и сыр натираем на мелкой терке.

Победительница "Зважені та щасливі" смешивает филе, яйца, сыр, добавляет выжатый через пресс чеснок, заправляет соусом, солит, перчит и перемешивает до однородности. Из этого салата формируем шарики размером с мандарин.

На пищевую пленку выкладываем натертую морковь в форме круга, внутрь кладем шарик салата и заворачиваем пленку, чтобы морковь окутала салат со всех сторон и напоминала кожуру мандарина. Так же формируем остальные салаты-"мандаринки".

Готовые салатные мандаринки победительница "Зважені та щасливі" выкладывает на тарелку и украшает листочками зелени.

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