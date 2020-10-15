Андрій Андрєєв показав давно не ремонтовані будинки та вулиці Солом’янського району.
Кияни звикли, що ремонтують переважно лише центр столиці, а вулиці інших районів роками чекають на новий асфальт. Величезні ями, старі будинки, що потребують відновлення, засохлі саджанці, які посадили не там, де треба, – все це показав депутат Київради Андрій Андрєєв, прогулюючись Солом’янським районом.
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Депутат виклав відповідне відео на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Хрещатик.New.
“Всі ми звикли до того, що дороги ремонтуються тільки в центрі, але Солом‘янка це теж Київ і тут теж живуть і їздять люди! Однак проблема з асфальтним покриттям на тротуарах та дорогах в нашому районі залишається одним із найбільш критичних питань, особливо в приватному секторі”, – зазначає кандидат від партії “Перемога Пальчевського” Андрєєв.