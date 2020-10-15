Трохи реальності, в якій ми з Вами живемо, замість красивих картинок. Всі ми звикли до того, що дороги ремонтуються тільки в центрі, але Солом‘янка це теж Київ і тут теж живуть і їздять люди! Однак проблема з асфальтним покриттям на тротуарах та дорогах в нашому районі залишається одним із найбільш критичних питань, особливо в приватному секторі. Настав час змінити цю ситуацію!