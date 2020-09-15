Кандидат в мэры Киева, лидер партии “Перемога Пальчевського” Андрей Пальчевский заявил, что действующий столичный городской глава Виталий Кличко украл телефон его коллеги. Заявление в полицию уже написано, сообщил он на своей странице в Facebook.

“Я обращаюсь к мэру, а точнее - к вору Кличко. Виталик, верни телефон, который ты вчера украл со стола в заведении, где я сидел в компании”, - заявил Пальчевский.



Лидер “Перемоги Пальчевського” подчеркнул, что мэр Киева совершил ограбление потому, что думал, что телефон принадлежит именно ему.



“Ты подумал, что это мой телефон, быстренько подбежал, выхватил его у официанта и пообещал передать. Во-первых, не передал. Во-вторых, тебя никто не уполномочивал. В-третьих, заявление уже написано. Готовься!” - предупредил Андрей Пальчевский.



Напомним, вечером в понедельник, 14 сентября, Виталий Кличко в своих соцсетях описал “мистическую историю”, в результате которой к нему в руки попал телефон, как он рассказал, спутницы Андрея Пальчевского.