Мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 14 сентября, передает Politeka.

Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.

При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.

По его словам, за прошедшую неделю Госпотребслужба проверила 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Был составлен 71 протокол о нарушениях.



«То есть, каждый 4-й субъект хозяйствования работает с нарушениями! И это — при росте числа заболевших в городе. А потом мы спрашиваем, почему столица оказалась в «оранжевой» зоне? Отмечу: усиление ограничений, если их введут, ударит в первую очередь, по самым предпринимателям», — добавил Кличко.

Добавим, что Кабмин собирается внести изменения в перечень карантинных ограничений, которые действуют в Украине.

В первую очередь, это касается "красной" и "оранжевой" зоны, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, совместно с мэрами городов МЗ пересмотрит возможность изменить часть запретов «красной» зоны, учитывая ситуацию на местах.

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