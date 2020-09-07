Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня) сформувати округи у місті

Про це у фейсбук повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, комісію навмисно затягнули та вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

«Засідання комісії затягувалося до останнього, визначеного законом дня. Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому допоміг Крамаренко з «Голосу» та колишній «свободівець» Левченко», – зазначив Кошель.

Він зазначив, що ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Проте права «нарізати» округи вона вже немає.

Згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня) з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.