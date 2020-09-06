В оновленій спортивній залі для дзюдо, яку 5 вересня відкрили у Солом’янському районі, вже відбувся перший чемпіонат
В оновленій спортивній залі для дзюдо, яку 5 вересня відкрили у Солом’янському районі, вже відбувся перший чемпіонат для дорослих. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
“Вчора тільки відкрили новозбудований зал, а сьогодні там вже проходить чемпіонат міста Києва з дзюдо для дорослих! Георгій Зантарая, так тримати!”, – написав депутат.
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Нагадаємо, вчора 5 вересня на Солом’янці урочисто відкрили нову дитячу залу для занять дзюдо. Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая провів майстер-клас для маленьких спортсменів.
Зала була створена, при сприянні депутата Київради Андрія Андрєєва, у занедбаному приміщенні Інституту модернізації освіти при МОН.