Завтра, 5 вересня, урочисто відкриють оновлену спортивну залу для занять дзюдо.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.

“Останні приготування до завтрашнього відкриття нашого дитячого залу дзюдо на Солом’янці! – йдеться у дописі депутата, – Вже видно результати кропіткої щоденної праці. А ціль одна – ще один сучасний спортивний зал в нашому районі!”

Андрій Андрєєв запросив всіх охочих на святкове відкриття нового місця для занять маленьких майбутніх чемпіонів 5 вересня, о 12.00, за адресою вул. Василя Липківського, 36.

А чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая вперше проведе спеціалізований майстер-клас для дітей.