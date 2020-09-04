Завтра, 5 вересня, урочисто відкриють оновлену спортивну залу для занять дзюдо.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
“Останні приготування до завтрашнього відкриття нашого дитячого залу дзюдо на Солом’янці! – йдеться у дописі депутата, – Вже видно результати кропіткої щоденної праці. А ціль одна – ще один сучасний спортивний зал в нашому районі!”
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Андрій Андрєєв запросив всіх охочих на святкове відкриття нового місця для занять маленьких майбутніх чемпіонів 5 вересня, о 12.00, за адресою вул. Василя Липківського, 36.
А чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая вперше проведе спеціалізований майстер-клас для дітей.