В поселке Коцюбинское, что в Киевской области вспыхнул пожар

Загорелся торговый павильон на площади 60 квадратных метров, – передает Politeka со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Была угроза распространения огня на магазины, расположенные рядом. Их там 12.

На место инцидента отправились спасатели. Пожар удалось локализовать в 14:40 и ликвидировать в 15:20. Сейчас устанавливают причины возгорания.

Напомним, 1 сентября была «заминирована» киевская гимназия. Сигнал о минировании учебного заведения поступил от родителей гимназистов чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и спасатели. В школу никого не пускали. После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.

Также в украинской столице за минувшие сутки зафиксировали 332 новых случая инфицирования китайским вирусом.

Число новых случаев за день выросла почти вдвое, что составляет новый антирекорд в Киеве.

Об этом свидетельствуют сведения карты СНБО.

За все время пандемии в Киеве обнаружили 13 878 случаев заражения.

Добавим, в Киеве 31 августа поступила информация о пропаже ребенка.





Мать девочки рассказала, что они отдыхали в Парке партизанской славы и полчаса назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь.

"Утром 1 сентября мы нашли девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать. Выяснилось, что во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Ребенок пошел в район станции метро Харьковская, где работает ее мать продавцом и встретила там знакомую женщину.

Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал", - сообщил глава сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.



Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все









