Основателя политсилы «Перемога Пальчевского» готовы поддержать 19% респондентов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Шрайк.



Первое место с небольшим отрывом продолжает сохранять Виталий Кличко, за него проголосовали бы 30% опрошенных.



Недавно объявившего о своем выдвижении в мэры Киева Борислава Березу хотят видеть следующим градоначальником 8% подписчиков канала.



Остальные кандидаты имеют более низкий уровень поддержки и не смогут составить конкуренцию лидерам рейтинга.



Напомним, ранее издание «Politeka» проводила социологический опрос на Дарнице. Жителей района практически в равной степени готовы поддержать Пальчевского и Кличко на выборах мэра.