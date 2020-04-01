В Антимонопольном комитете в Киеве заявили, что цены на продукты начали снижаться

Об этом заявил глава Киевского управления Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий в Facebook, сообщает Politeka.

«Цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились», – сказал Хмельницкий.

Также он добавил, что продолжится расследование, чтобы выяснить, кто же виноват в необоснованном и синхронном повышении цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети.

При этом сеть АТБ заявила, что отказывается от части своих доходов ради сохранения доступных цен. Об сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор сети Борис Марков.

"В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания. Такое решение — принципиальная социально ответственная позиция компании для обеспечения всех покупателей магазинов торговой сети АТБ продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам", — сказал Марков.

В сети украинцы пишут, что не верят в это и просят показать такие цены, приводя в пример те, за которые они сейчас покупают продукты в магазинах.

«Лимоны 104 грн, имбирь 179, лук 22, картошка 23 и т.д. Сильпо Закревского 61. Подскажите адрес где подешевле?», «Цены на лимоны и имбир посмотрели бы, там +80-300% роста», «Ложь», «Вы хоть сами себе верите? Хватит врать!!! В магазинах Киева по два раза в день меняют ценники и, конечно, не в сторону уменьшения цены!!! Пример: "Вэлмарт" на Чернобыльской!!! Совесть у вас есть?!», «ложь, цены наоборот выросли на 10-15%, о каком снижении речь?», – прокомментировали заявление АМКУ пользователи сети в фейсбуке.

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