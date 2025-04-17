У найближчі дні подорожчання продуктів перед Великоднем в Києві може підскочити ще на 5–7%

Подорожчання продуктів перед Великоднем в Києві сталося на товари, що традиційно входять до святкового кошика, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані "Продуктового моніторингу УКАБ" та визначили, що найбільше злетіло в ціні.

Так, спостерігається подорожчання продуктів перед Великоднем в Києві на товари першої необхідності — зокрема, на яйця, молочні вироби, м’ясо птиці та овочі. Натомість лише бакалія демонструє незначне зниження вартості.

Найбільше подорожчали яйця — лише за останній місяць їхня середня ціна зросла на 9% і досягла 76,4 грн за десяток. У порівнянні з квітнем 2024 року це майже на третину більше. Експерти пояснюють таку динаміку зростанням попиту напередодні Великодніх свят.

Великодні паски цього року також обійдуться дорожче: приготування 3–4 традиційних виробів по 500–600 грамів кожен коштуватиме близько 318,4 грн — це на 38,6% більше, ніж торік. Найбільший вплив на зростання вартості мали такі інгредієнти, як вершкове масло (подорожчало на 71%), молоко (на 31%) та яйця (на 61%).

Найпростіший набір — паска, крашанки, сіль, хрін і свічка — нині коштує 426 гривень, що на 33% більше, ніж минулого року. Якщо ж додати до нього традиційні сир, ковбасу та гірчицю, сума зростає до 847 гривень. Повноцінний великодній кошик, до якого входять ще кагор, овочі та сало, обійдеться вже у 1185 гривень — на 17% дорожче, ніж у 2024 році.

За словами експертів, у найближчі дні до свята подорожчання продуктів перед Великоднем в Києві може підскочити ще на 5–7%. Незважаючи на знижену купівельну спроможність населення, українці, як і щороку, активно готуються до свята та готові витрачати більше.

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