В ближайшие дни подорожание продуктов перед Пасхой в Киеве может подскочить еще на 5–7%

Подорожание продуктов перед Пасхой в Киеве произошло на товары, традиционно входящие в праздничную корзину, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные "Продуктового мониторинга УКАБ" и определили, что больше всего взлетело в цене.

Так, наблюдается подорожание продуктов перед Пасхой в Киеве на товары первой необходимости — в частности, яйца, молочные изделия, мясо птицы и овощи. Однако лишь бакалея демонстрирует незначительное снижение стоимости.

Больше всего подорожали яйца — только за последний месяц их средняя цена выросла на 9% и достигла 76,4 грн. за десяток. По сравнению с апрелем 2024 это почти на треть больше. Эксперты объясняют такую ​​динамику ростом спроса в канун Пасхальных праздников.

Пасхальные куличи в этом году также обойдутся дороже: приготовление 3–4 традиционных изделий по 500–600 граммов каждый будет стоить около 318,4 грн — это на 38,6% больше, чем в прошлом. Наибольшее влияние на рост стоимости оказали такие ингредиенты, как сливочное масло (подорожало на 71%), молоко (на 31%) и яйца (на 61%).

Самый простой набор — паска, пасхальные яйца, соль, хрен и свеча — сейчас стоит 426 гривен, что на 33% больше, чем в прошлом году. Если добавить к нему традиционные сыр, колбасу и горчицу, сумма растет до 847 гривен. Полноценная пасхальная корзина, в которую входят еще кагор, овощи и сало, обойдется уже в 1185 гривен — на 17% дороже, чем в 2024 году.

По словам экспертов, в ближайшие дни к празднику подорожания продуктов перед Пасхой в Киеве может подскочить еще на 5–7%. Несмотря на пониженную покупательную способность населения, украинцы, как и каждый год, активно готовятся к празднику и готовы тратить больше.

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