Існують певні вимоги для того, щоб літнім людям була призначена пенсія в Україні.

Пенсія в Україні залежить від кількох факторів, таких як страховий стаж і офіційний рівень заробітної плати, повідомляє Politeka.net.

З’ясуємо, який саме страховий досвід необхідний для того, щоб отримувати виплати в розмірі 11 000 гривень.

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо він коливається між 22 і 31 роками, пенсійні нарахування будуть надаватись у 63 роки.

Особам з менш ніж 15 роками - вона надається лише після досягнення 65 років. Такі вимоги існують для того, щоб була призначена пенсія в Україні.

Додатковим важливим фактором є розмір офіційної зарплати. Зараз розрахуємо, яку суму потрібно заробляти, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років та отримувати щонайменше 11 тисяч гривень.

Для цього необхідно накопичити достатній страховий стаж, а також мати середній заробіток не менше 31,4 тис. грн. Найкраще для точного розрахунку скористатися пенсійним калькулятором від Пенсійного фонду України.

Зазначимо, що мінімальний розмір на сьогодні становить 2361 грн, однак в березні була проведена індексація, і виплати зросли на 11,5%. Доплати коливаються від 100 до 1500 грн.

Середній розмір - перевищує мінімальний більше ніж удвічі і складає 5789 грн.

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