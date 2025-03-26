Яким буде прогноз погоди в Києві та області на четвер, 27 березня 2025 року, та які температурні качелі влаштує природа далі.

Прогноз погоди в Києві та області на четвер, 27 березня 2025 року, порадує українців, але синоптики попереджають, що скоро холод знову повернеться, пише Політека.

Протягом доби в регіоні, як повідомляють експерти Українського гідрометеорологічного центру, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів при цьому не очікується.

Також прогноз погоди на Київщині на 27 березня обіцяє помірний північно-східний вітер швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то в Київській області вночі очікується від 0 до +5 градусів, а вдень – комфортні +11+16 тепла. У столиці вночі термометри покажуть +2+4, а вдень повітря прогріється приблизно до +15 градусів тепла, повідомляє Політека.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі також поділилася прогнозом погоди в Києві та області на 27 березня. За її словами, в четвер у столиці буде тепло та без істотних опадів.

Взагалі в цей день опади в Україні торкнуться західних і північних регіонів, інтенсивніші дощі пройдуть на Чернівеччині, також можливі дощі на Одещині та Луганщині. А от температура по Україні в середньому підніметься до +12+17 градусів, свіжіше (до +10+13) лише в прибережних і західних регіонах.

Надалі, за словами синоптика, очікуються перепади температури, і вже скоро прийде чергове похолодання.

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