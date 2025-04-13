Пенсія в Україні для військовослужбовців з інвалідністю у 2025 році залежить від декількох факторів.

Українські військовослужбовці, які набули поранення, можуть отриувати пенсію в Україні за інвалідністю, повідомляє Politeka.

Крім того, вони мають право на пенсійні виплати, яку розраховують залежно від різних факторів, таких як група, причини травми та статус військовослужбовця. Порядок призначення виплат регулюється Законом України від 09.04.1992 № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Виплата надається в таких розмірах:

I група — 100% грошового забезпечення;

II — 80% забезпечення;

III — 60% забезпечення.

Для інших осіб, допомога встановлюється в таких розмірах:

I група — 70% грошового забезпечення;

II — 60%;

III — 40%.

Важливо зазначити, що для осіб з інвалідністю внаслідок війни є мінімальні розміри пенсії в Україні, які не можуть бути меншими за таку суму:

I група — 16 847 грн;

ІІ — 13 822 грн;

III — 9 478 грн.

Ці суми актуальні станом на березень 2025 року. Мінімальний розмір виплат для військових з інвалідністю внаслідок війни закріплений постановою Кабінету міністрів №656 від 28 липня 2010 року, з відповідними змінами у 2021 році.

Нагадаємо, що право вийти на заслужений відпочинок мають українці, які досягли 60-річного віку та мають не менше 32 років страхового стажу. Грошове забезпечення може бути призначене також тим, хто досяг 63 чи 65 за умови, якщо ці ж показники на рівні 22 або 15 років відповідно.

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