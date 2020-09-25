У п'ятницю, 25 вересня, під Києвом пішла з дому і не повернулася 14-річна Алла Тимофєєва

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти dtp.kiev.ua.

Сталося це в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району. Стало відомо, що батьки помітили зникнення дівчинки лише вранці.

Також повідомляється, що дитина страждає від важкої форми аутизму. У Алли - худорлява статура, у дівчинки є сутулість.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження дівчинки, просять телефонувати за телефонами 102 або 067-323-80-08.

Politeka писала, що в Харківській області правоохоронці розшукують 14-річну дівчинку, яка втекла з лікарні. Стало відомо, що неповнолітня зникла ввечері, 21 вересня з дитячого відділення Борівської районної лікарні. Алла Тимофєєва, 2006 року народження перебувала в цьому медзакладі на обстеженні.

У Алли-Худорлява статура, її зріст - 150-160 см, волосся – русяве. На момент зникнення на підлітку був зелений светр з білими рукавами, чорні лосини, взута в чорні тапочки.

У Києві поліцейські розшукують неповнолітню Валентину Хлюстову. Стало відомо, що Валентина Сергіївна, 2004 року народження пішла з місця свого проживання і досі не повернулася. На вигляд дівчинці 17-18 років, її зріст – 175 см, Валентина худорлявої статури, волосся у неї світле і кучеряве.

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