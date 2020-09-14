Видання "Politeka" продовжує досліджувати електоральні настрої киян
Найбільше опитаних планують голосувати за чинного мера Віталія Кличко - 27% респондентів.
Рейтинг Андрія Пальчевського продовжує стабільно рости. На його підтримку висловилися 18,4% киян.
На третьому місці кандидат від «Слуги Народу» Ірина Верещук – 6,5 %.
Четвертий та п’ятий відповідно Олександр Попов — 5,7% та Олексій Кучеренко — 5,2%.
Відео пустощів Галкіна з Пугачовою в авто підірвало мережу після чуток про розлучення: "Аллочка збереглася відмінно"
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Українців попередили про "новий" карантин, термінова заява МОЗ: "Буде переглянута..."
Найбільшими проблемами міста кияни вважають поганий стан доріг, корупцію у владі та недоступність якісних медичних послуг.
Дослідження проведено методом телефонного інтерв’ю 9-12 вересня. Опитано 944 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,5%. Дослідження є репрезентативним для населення Києва старше 18 років.