Видання "Politeka" продовжує досліджувати електоральні настрої киян

Найбільше опитаних планують голосувати за чинного мера Віталія Кличко - 27% респондентів.

Рейтинг Андрія Пальчевського продовжує стабільно рости. На його підтримку висловилися 18,4% киян.

На третьому місці кандидат від «Слуги Народу» Ірина Верещук – 6,5 %.

Четвертий та п’ятий відповідно Олександр Попов — 5,7% та Олексій Кучеренко — 5,2%.

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Найбільшими проблемами міста кияни вважають поганий стан доріг, корупцію у владі та недоступність якісних медичних послуг.

Дослідження проведено методом телефонного інтерв’ю 9-12 вересня. Опитано 944 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,5%. Дослідження є репрезентативним для населення Києва старше 18 років.