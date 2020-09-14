Издание "Politeka" продолжает исследовать электоральные настроения киевлян
Больше всего опрошенных планируют голосовать за действующего мэра Виталия Кличко - 27% респондентов.
Рейтинг Андрея Пальчевского продолжает стабильно расти. В его поддержку высказались 18,4% киевлян.
На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук – 6,5 %.
Четвертый и пятый соответственно Александр Попов — 5,7% и Алексей Кучеренко — 5,2%.
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Наибольшими проблемами города киевляне считают плохое состояние дорог, коррупцию во власти и недоступность качественных медицинских услуг.
Исследование проведено методом телефонного интервью 9-12 сентября. Опрошено 944 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Исследование является репрезентативным для населения Киева старше 18 лет.