Видання "Politeka" провела соціологічне опитування серед киян та дізналося, кого з кандидатів на посаду мера вони підтримують.

Так, відповідно до опитування, лідером електоральних симпатій залишається чинний очільник міста Віталій Кличко. За нього готові проголосувати 27% опитаних.

Водночас, збільшив свою підтримку Андрій Пальчевський за якого свої голоси готові віддати вже 17,5% киян.

Далі йде Ірина Верещук – 6,8 %.

Замикають першу п’ятірку Олександр Попов — 5,4% та Олексій Кучеренко — 5,1% відповідно.

Серед головних проблем міста, жителі назвали відсутність чіткої стратегії розвитку, занедбану транспортну інфраструктуру та проблеми з постачанням комунальних послуг.

Опитування методом телефонного інтерв’ю проведено 3-6 вересня. Участь у ньому взяли 866 респондентів. Допустима соціологічна похибка становить 2,3%. Дослідження є репрезентативним для населення Києва старше 18 років.