У Києві правоохоронці шукають жінку, що прямувала з Києва імовірно в Ялту
Про це інформує Politekа з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.
Дочка зниклої повідомила, що її мати звуть Голубицька Світлана Петрівна, народилася жінка 2 лютого 1966 року.
Мати зниклої безвісти повідомила додатково, що її дочка хотіла відправитися з Києва в Херсон, а вже звідти – в Ялту до чоловіка.
Фреймут, яку скосив китайський вірус, розповіла про перші симптоми і дала важливу пораду: "Страшенний біль в…»
"Пишногруда наречена Харламова" розкрила свою гордість і показала незвичайний дар: "ти з іншої планети?"
Підвищення тарифів неминуче, українцям сказали готуватися вже зараз: "чотири-п'ять тисяч гривень за..."
Повністю оголена Дорофєєва без сорому розляглася перед камерою: "Від Каменських не далеко втекла"
Однак чоловік зниклої повідомив, що Світлана до нього не доїхала.
На момент зникнення жінка була одягнена в сині джинси, чорну футболку, чорні кросівки. З собою мала коричневу сумку.
Дочка припускає, що її мати мама могла поїхати в Гомель до сестри, однак і там кажуть, що жінки у них немає.
Додатково стало відомо, що у жінки – біполярний розлад психіки.
Politeka писала, що на Київщині правоохоронці шукають 17-річну чорницю. Повідомляється, що дівчина в понеділок, 24 серпня дівчина залишила місце проживання (вулиця Вокзальна, смт Велика Димерка) і на даний момент її місцезнаходження невідоме.
На вигляд зниклої 17-18 років, зріст – 170 см, дівчина повної статури, волосся у неї прямі, довгі, пофарбовані в темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі, носить окуляри для слабозорих.
У Києві розшукують Анастасію Зінченко, яка в понеділок, 24 серпня пішла з дому і досі не повернулася. Повідомляється, що дівчину шукають співробітники Солом'янського управління ГУ Національної поліції в місті Києві.
На вигляд Насті 16-17 років, її зріст – 150 сантиметрів, у дівчини каштанове волосся, вона худорлявої статури. На момент зникнення була одягнена в довгу джинсову спідницю, теракотову блузку з квітами, чорні півчобітки кольору на високих підборах, пальто в кольорову клітку.
Діти без вісті зникли на Харківщині, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.
39 дітей пропали на Одещині: поліція кинулася на пошуки і повідомила деталі.
Під Одесою безслідно зникла 13-дівчинка в чорних окулярах: прикмети і фото.