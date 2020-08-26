Друзі, родичі і знайомі нічого не знають

У Києві правоохоронці шукають жінку, що прямувала з Києва імовірно в Ялту

Про це інформує Politekа з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Дочка зниклої повідомила, що її мати звуть Голубицька Світлана Петрівна, народилася жінка 2 лютого 1966 року.

Мати зниклої безвісти повідомила додатково, що її дочка хотіла відправитися з Києва в Херсон, а вже звідти – в Ялту до чоловіка.

Однак чоловік зниклої повідомив, що Світлана до нього не доїхала.

На момент зникнення жінка була одягнена в сині джинси, чорну футболку, чорні кросівки. З собою мала коричневу сумку.

Дочка припускає, що її мати мама могла поїхати в Гомель до сестри, однак і там кажуть, що жінки у них немає.

Додатково стало відомо, що у жінки – біполярний розлад психіки.

Politeka писала, що на Київщині правоохоронці шукають 17-річну чорницю. Повідомляється, що дівчина в понеділок, 24 серпня дівчина залишила місце проживання (вулиця Вокзальна, смт Велика Димерка) і на даний момент її місцезнаходження невідоме.

На вигляд зниклої 17-18 років, зріст – 170 см, дівчина повної статури, волосся у неї прямі, довгі, пофарбовані в темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі, носить окуляри для слабозорих.

У Києві розшукують Анастасію Зінченко, яка в понеділок, 24 серпня пішла з дому і досі не повернулася. Повідомляється, що дівчину шукають співробітники Солом'янського управління ГУ Національної поліції в місті Києві.

На вигляд Насті 16-17 років, її зріст – 150 сантиметрів, у дівчини каштанове волосся, вона худорлявої статури. На момент зникнення була одягнена в довгу джинсову спідницю, теракотову блузку з квітами, чорні півчобітки кольору на високих підборах, пальто в кольорову клітку.

Діти без вісті зникли на Харківщині, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

39 дітей пропали на Одещині: поліція кинулася на пошуки і повідомила деталі.

Під Одесою безслідно зникла 13-дівчинка в чорних окулярах: прикмети і фото.