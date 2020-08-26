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В Киеве правоохранители ищут женщину, направлявшуюся из Киева предположительно в Ялту

Об этом информирует Politekа со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев оперативный.

Дочь исчезнувшей сообщила, что ее мать зовут Голубицкая Светлана Петровна, родилась женщина 2 февраля 1966 года.

Мать пропавшей без вести сообщила дополнительно, что ее дочь хотела отправиться из Киева в Херсон, а уже оттуда – в Ялту к супругу.

Однако муж исчезнувшей сообщил, что Светлана к нему не доехала.

На момент исчезновения женщина была одета в синие джинсы, чёрную футболку, черные кроссовки. С собой имела коричневую сумку.

Дочь предполагает, что ее мать мама могла поехать в Гомель к сестре, однако и там говорят, что женщины у них нет.

Дополнительно стало известно, что у женщины – биполярное расстройство психики.

Politeka писала, что в Киевской области правоохранители ищут 17-летнюю Черник Надежду. Сообщается, что девушка в понедельник, 24 августа девушка оставила место жительства (улица Вокзальная, пгт Великая Дымерка) и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 17-18 лет, рост – 170 см, девушка полного телосложения, волосы у нее прямые, длинные, окрашенные в темно-рыжий цвет, лицо круглое, глаза серые, носит очки для слабовидящих.

В Киеве разыскивают Анастасию Зинченко, которая в понедельник, 24 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сообщается, что девушку ищут сотрудники Соломенского управления ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

На вид Насте 16-17 лет, ее рост – 150 сантиметров, у девушки каштановые волосы, она худощавого телосложения. На момент исчезновения была одета в длинную джинсовую юбку, теракотовую блузку с цветами, черные полусапожки цвета на высоком каблуке, пальто в цветную клетку.

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