Громадський діяч Андрій Пальчевський розкрив, куди зникають гроші з київського бюджету, і заявив про готовність підвищити зарплати

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Стовідсотково ми підвищимо зарплати працівникам транспорту Києва. Немає жодних сумнівів у необхідності це зробити", - заявив Пальчевський.

За словами лідера політсили" Перемога Пальчевського", на Київ припадає близько двох мільярдів доларів. "Це можна порівняти з бюджетами невеликої країни", - зазначив громадський діяч.

Пальчевський уточнив, що за розрахунками економістів, близько 20-25% цих коштів, тобто до чверті, осідають в руках чиновників.

"Тому і така конкуренція (ред. – на посаду мера Києва). Без жодного сумніву ми можемо собі дозволити підвищення зарплат, якщо не викидати гроші", - підсумував Пальчевський.

Раніше ми собщалі, громадський діяч обурився відсутністю підтримки малих фермерам з боку держави.

"У нас 70% земель вже належить агробаронам. А обробляють нашу землю всього лише 30% маленьких самостійних фермерів. І, не дивлячись, на те, що виділяється 4,5 млрд грн, малим фермерам нічого не дістається, тому що ці гроші «пиляються» агробаронами", – поділився думкою Пальчевський.

Він також зазначив, що в Україні потрібно готувати високопрофесійних фермерів, які розбираються в сучасних технологіях. Зокрема, за його словами, є ймовірність, що "через 20 років по полях їздитимуть дрони", а поруч сидітимуть люди, які вміють ними керувати.

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